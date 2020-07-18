شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الكويتى يؤكد متانة سعر صرف الدينار والاحتياطيات الأجنبية للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزى، السبت، قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتى والاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وأضاف الهاشل أن سعر صرف الدينار يضمن استقراره أمام العملات العالمية، مشيرا إلى أنها من الثوابت الأساسية لبنك الكويت المركزى التى يدعمها بصلابة.

وجاءت تصريحات الهاشل عقب إعلان الديوان الأميرى الكويتى، السبت، الاستعانة بولى العهد الشيخ نواف الأحمد، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.

وأشار الهاشل إلى ما أكدته وكالات التصنيف العالمية وآخرها Standard & Poor's من انتهاج الكويت لسياسة سعر صرف حصيفة ومرنة بفضل ربطها بسلة عملات عالمية ودعمها باحتياطات أجنبية قوية ومستقرة.

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وقد أعلن وزير الديوان الأميرى الشيخ على الجراح اليوم السبت، صدور أمر أميرى بالاستعانة بولى العهد؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا، وكان وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على الجراح، قد أعلن فى وقت سابق اليوم، دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى؛ لإجراء فحوصات طبية، حسبما ذكرت صحيفة قبس.

يذكر أن، أجرى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد للاطمئنان على صحته، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وكان الديوان الأميرى فى الكويت، أعلن اليوم السبت، دخول أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، بحسب ما ذكرت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل .