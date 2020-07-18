شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل ومصاب فى انفجار عبوتين ناسفتين فى نهر عيشة بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل شخص وأصيب آخر في انفجار عبوتين ناسفتين في منطقة نهر عيشة في العاصمة السورية دمشق، وذكرت وكالة سانا الحكومية أن الانفجارين وقعا بالقرب من جامع أنس بن مالك في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل، يذكر أن المنطقة شهدت منذ نحو ستة أشهر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة مدنية ما تسبب وقتها بإصابة السائق.

وتشهد العاصمة السورية تشهد بين الحين والآخر تفجيرات كان أعنفها في شهر فبراير الماضي، رغم إعلان الحكومة السورية، قبل نحو عامين، دمشق ومحيطها "مناطق آمنة"، بعد إخراجها لفصائل المعارضة المسلحة من مناطق سيطرتها في العاصمة وريفها.

وشهدت دمشق خلال شهر فبراير الماضي تسجيل 6 تفجيرات استهدفت العاصمة منذ 7 من فبراير، وتسببت التفجيرات التي جرت جميعها بعبوات ناسفة استهدفت آليات وسيارات، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.