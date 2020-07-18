شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة تونسية: استقالة طاقم طبى بمستشفى بالمنستير بسبب 3 إرهابيين قدموا من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إذاعة (شمس إف إم) التونسية، أن عددا من الطاقم الطبى وشبه الطبى بمركز كوفيد 19 بمدينة المنستير، قدموا استقالتهم احتجاجا على استقبال المستشفى لثلاثة عناصر إرهابية قدموا من ليبيا للعلاج من فيرسو كورونا.

وأكد والى المنستير أكرم السبرى أن العناصر الثلاثة المشتبه فى تورطهم فى قضية إرهابية جارى حاليا إخراجهم من مركز كوفيد 19 بالمنستير.

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وأضاف السبرى فى تصريح لإذاعة شمس أف أم، أن الوحدات الأمنية فى الجهة ستقوم بتسليم هؤلاء العناصر إلى الوحدة الوطنية للبحث فى الجرائم الإرهابية.

وأوضح والى المنستير أن العناصر المعنية أجرت تحاليل فى ليبيا أثبتت إصابتهم بالكورونا لكن التحاليل التى أجريت لهم فى تونس أثبتت شفاءهم من الفيروس.