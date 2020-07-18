شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مجموعة العشرين تدرس مبادرة لتجميد مدفوعات خدمة الديون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم السبت إن مجموعة العشرين تدرس مبادرة لتجميد مدفوعات خدمة الديون إلى ما بعد هذا العام.
وأضاف الجدعان في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض إن 42 دولة تقدمت إلى هذه المبادرة حتى الآن.
فيما قال محافظ البنك المركزي السعودي اليوم السبت إن اقتصاد المملكة تراجع على الأرجح في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام.
وقال أحمد الخليفي في نهاية اجتماع افتراضي لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين إنه لا يتوقع تحسن الاقتصاد السعودي في الربع الثاني رغم التحسن في يونيو حزيران.
وانكمش اقتصاد السعودية بنسبة واحد بالمئة في الربع الأول متأثرا بأزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
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