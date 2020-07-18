مجلس مشايخ قبائل ليبيا: الإخوان عملوا على تفتيت القبائل عقب 2011

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلي لمشايخ قبائل ليبيا، إن أواصر الأخوة التى تربط الشعبين المصري والليبي أحد دوافع لجوءنا لمصر لحماية ليبيا من التدخل التركي والهيمنة على الدولة، موضحاً أن القبائل الليبية المشاركة في لقاء الرئيس السيسي مثلت جميع أطياف الشعب الليبي.
وأضاف المصباحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن جماعة الإخوان في ليبيا عملت على تفتيت القبائل التى حضرت لقاء السيسي عقب عام 2011، مشيراً إلى أن التركيبة السكانية في ليبيا تركيبة قبلية.
وأكمل رئيس ديوان المجلس الأعلي لمشايخ قبائل ليبيا، أن ممثلون عن جميع القبائل وأعيان ليبيا من شرقها وغربها شاركوا في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن العلاقات وراوبط الصلة بين الشعب المصري والليبي ممتدة عبر التاريخ، كما أن العثمانيين محتلين.
وقالت مصادر لقناة العربية الحدث السبت، إن تركيا هددت بالهجوم على حقول نفط فى ليبيا، وتراجعت بعد ضغوط أمريكية وأوروبية، مشيرة إلى أن أنقرة تجسست على ليبيين بالخارج وهددتهم من أجل التنسيق مع حكومة الوفاق.
وكشفت المصادر عن أن الهيئة الأمنية لـ"الوفاق" سيكون لها مكتب رئيسى فى أنقرة، وستكون مهمتها نقل مقاتلين وتدريبهم خلال أسابيع، منوهة بأن تركيا باشرت بإنشاء 10 معسكرات تدريب بإشراف هيئة الأركان والاستخبارات.
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