شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع استثنائى لمجلس الوحدة الاقتصادية غدا لإعلان شغور منصب الأمين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعا استثنائيا ( حضوريا ) غدا (الاحد )على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الاعضاء بالمجلس، برئاسة اليمن، للاعلان عن شغور منصب الامين العام لمجلس الوحدة، وتكليف من يتولى تسيير أعمال المجلس خلال المرحلة القادمة إلى حين اختيار أمينًا عامًا جديدًا للمجلس.

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وأفاد مصدر دبلوماسى عربى مسؤول " أنه بعد مد وجزر وبعد تدخل الأمانة العامة بجامعة الدول العربية ودعوة المملكة الأردنية الهاشمية وموافقة أغلبية الدول الأعضاء، فقد وافق الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على عقد الاجتماع الاستثنائى لمندوبى الدول فى المجلس يوم غد الأحد 19 يوليو 2020

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه " ان المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية المشرف على المنظمات العربية سبق له أن أصدر القرار رقم 2270 بتاريخ 6 /2 /2020 بعدم التمديد للأمين العام الحالى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع ( يمنى ) والذى انتهت مدته القانونية يوم 10 يونيو الماضى، ولكن ظل يتمسك بالمنصب ويصدر البيانات بعدم الاعتراف بقرارات الجامعة العربية، مما دعا الى تدخل الجامعة وممثلى بعض الدول الأعضاء فى المجلس للقيام بإجراءات ساهمت فى النهاية بتأمين عقد الاجتماع الاستثنائى يوم غد الأحد، ووضع الدول الأعضاء فى مجلس الوحدة الاقتصادية أمام مسئولياتهم فى احترام وتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى وتوجيهات جامعة الدول العربية.