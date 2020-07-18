شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي حصيلة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

ويرتفع عدد الإصابات بالفيروس داخل الجزائر إلى أكثر من 22 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من ألف حالة وفاء، وشفاء أكثر من 15 ألف حالة مصابة بالفيروس.

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وكان وزير الصحة الجزائرى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أنه من غير المستبعد إعادة فرض إجراءات العزل الصحى على بعض الأماكن خاصة التى تشهد اصابات مرتفعة بالفيروس.