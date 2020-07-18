شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها فى قرية جبل المكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، عائلة أبو تركي على هدم منزليها في قرية جبل المكبر، بيدها، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت وكالة " معا" الفلسطينية أوضحت عائلة أبو تركي أنها واصلت اليوم هدم منزليها تفاديا لدفع غرامة مالية "أجرة الهدم" وقيمتها 70 ألف شيكل، حيث أمهلتهم البلدية عدة أيام لتنفيذ قرار الهدم، وإلا ستقوم آلياتها بذلك وقال عصام أبو تركي: "لا مكان آخر لنا... هدمنا لكن سنضع خيمة على أرضنا لتعيش العائلتين وعددهم 13 فردا".

وأشارت العائلة إلى أنها تحاول منذ 3 سنوات تنظيم الأرض تمهيدا لترخيص المنشأة، وفرضت على العائلة قيمتها 70 ألف شيكل "مخالفة بناء"، والتزمت العائلة بدفعها شهريا.

Advertisements

وأضافت العائلة أنها قامت بالبناء قبل 8 سنوات، ومساحة الشقتين 85 مترا مربعا.