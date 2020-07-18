شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية": أمير الكويت يفوض ولى العهد بممارسة بعض مهامه مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يفوض ولى العهد بممارسة بعض مهام أمير البلاد مؤقتا.

فيما أجرى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحته، جاء ذلك نقلا عن العربية.

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وكان الديوان الأميرى فى الكويت، أعلن اليوم السبت، دخول أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وقال وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على الجراح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل إلى المستشفى ظهر اليوم السبت، لإجراء فحوصات طبية.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، قد قال أمس الأول الخميس، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيجرى الأسبوع الجارى فحوصاته الطبية الروتينية.