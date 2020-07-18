شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مقتل فتاة على يد والدها.. "صرخات أحلام" تهز الأردن (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت قصة مقتل الفتاة أحلام الأردنية على يد والدتها ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تصدر هاشتاج "صرخات أحلام" قائمة الهاشتاجات الأكثر رواجا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما تعرضت الفتاة للتعذيب الأسري.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو تم تصويره في وقت متأخر من الليل، سمع فيه صرخات فتاة قالوا إنها صرخات الأردنية أحلام، حيث أشار رواد السوشيال ميديا إلى أن والدها تناول الشاي بعد قتله لابنته بحجة "شرف الأسرة".

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وأوضح رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفتاة الأردنية البالغة من العمر 30 عاما قتلها والدها بعدما تعرضت إلى عنف أسري من قبل أهلها بحجة شرف العائلة، فيما أشار شهود عيان إلى أن الجيران سمعوا صراخات أحلام الأردنية وهي تركض في الشارع والدماء تسيل من رقبتها، على حد تعبيرهم.

وعلق أحد رواد تويتر على الحادث قائلا :" كم من حالة مشابهة لأحلام رح يصير فيها مثل أحلام بيوم من الأيام بس لأنه في كثير ثغرات بقوانين حماية الأفراد بالمجتمع .. بنطالب بحق أحلام وتغيير نهج حماية الأسرة اللي كان له دور بموت أحلام وما قدر يحميها من ظلم أهلها".

فيما غرد آخر قائلا :" والله العظيم الأردن كلها لازم ما تنام بعد هالفيديو وين حقوق الانسان قبل حقوق المرأة ! حسبي الله بكل ظالم وابن حرام بقدر يقتل حدا ضعيف ومش قادر يدافع عن حاله بس فعلا عتبي عالجيران قبل أهلها والله! بتصور وما قدرت تعمل اشيي؟ الله لا يسامحكم من كل قلبي والله".