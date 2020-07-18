شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى يؤجل زيارته للجزائر دون ذكر الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح زيارته للجزائر والتى كانت مقررة اليوم السبت.

وأعلن فتحى المريمى، المستشار السياسى لرئيس مجلس النواب الليبى، تأجيل زيارة المستشار عقيلة صالح للجزائر.

وأضاف المريمى، فى حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجل النواب أجل زيارته التى كانت مقررة اليوم للقاء الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، دون أن يذكر المريمى أسباب التأجيل.

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وفى وقت سابق، أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، سعي الجزائر لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة، للوصول إلى حل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وجدد تبون، خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يونيو الماضي حسب بيان لرئاسة الجمهورية، موقف الجزائر "الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حلّ سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

فيما قال رئيس مجلس النواب الليبي في تصريح للتلفزيون الوطنى الجزائرى إنه "زار الجزائر بناء على دعوة الرئيس تبون، من أجل مناقشة كيفية حل الأزمة الليبية".