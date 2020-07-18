شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن رفع الحجر الصحى عن بلدة جديدة بعد شهر من فرضه عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت وزارة الصحة السورية الحجر الصحي عن بلدة جديدة الفضل بعد نحو شهر على فرضه فيها. ووفقا لموقع روسيا اليوم لفتت وزارة الصحة السورية إلى أن رفع الحجر جاء بعد "إجراء مسوحات طبية واسعة لمعرفة وضع الفيروس في البلدة ظهرت نتائجها سلبية".
وكان محافظ القنيطرة طارق كريشاتي قال إن رفع الحجر عن البلدة رهن بنتائج المسوحات التي تم سحبها مؤخرا من البلدة.
الجدير بالذكر أن الوضع الإنساني المتردي في البلدة مثار جدل وانتقادات ومطالبات برفع الحجر الذي فرضته وزارة الصحة منذ الـ 20 من الشهر الماضي، خاصة أن معظم القاطنين فيها تأثروا بشكل مباشر من فرض الحجر إذ توقفت أعمالهم، وسط تقلص الإعانات والمساعدات الداخلة إلى البلدة.
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