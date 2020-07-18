قانون مكافحة الإرهاب الجديد فى الفلبين يدخل حيز التنفيذ

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل قانون مكافحة الإرهاب الجديد في الفلبين حيز التنفيذ، اليوم السبت، بعد أن كان من المقرر أن يبدأ تنفيذه بداية من الغد، حسبما أعلنت وزارة العدل الفلبينية.

وقال وزير العدل الفلبيني ميناردو جيفارا - وفقا لما نقلته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية، اليوم - "نحن نُصحح بياننا السابق (الذي نص على) أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد اليوم الـ15 (من التصديق عليه) أي يوم 19 يوليو (الأحد).. نعتذر عن ذلك".



وأوضح جيفارا، أن القانون كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ بعد 15 يوما من نشره في الصحيفة الفلبينية الرسمية أو صحيفتين كبيرتين على الأقل، مشيرا إلى أن القانون تم نشره يوم 3 يوليو ما يجعل، اليوم السبت، الموافق 18 يوليو هو اليوم الـ15، وفقا لأحكام المحكمة العليا الفلبينية.

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ولفتت الصحيفة، إلى أن الرئيس الفلبيني ردوريجو دوتيرتي صدّق على قانون مكافحة الإرهاب الجديد في 3 يوليو الماضي رغم الالتماسات المتكررة ضد توقيعه وانتقادات من عدة منظمات ومجموعات حقوقية بشأن بعض بنوده التي يروا أنها "قمعية وتنتهك الدستور القومي".



وأضافت الصحيفة، أن أحد بنود القانون يخول للسلطات القبض على المشتبه في كونهم إرهابيين بدون مذكرة واحتجازهم لمدة 14 يوما بدون توجيه اتهامات إليهم، مشيرة إلى أن 9 عرائض على الأقل تم تقديمها للمحكمة العليا لتعديل بعض البنود غير الواضحة.