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تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركزي الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية للفيروس منذ بدء انتشاره في مارس.

 

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ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المركزي الليبي لمكافحة الأمراض، في بيان إنه تسلم 936 عينة للكشف عن ، لتظهر سلبية 849 عينة بينها خمس حالات شفاء، وإيجابية 87 عينة موزعة بواقع 53 حالة جديدة و34 حالة لمخالطين، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة.

 

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز على كل من طرابلس، ومصراتة، وزليتن، وسبها وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في ليبيا إلى 1791 إصابة، بينها 1358 حالة نشطة، و385 حالة شفاء، و48 حالة وفاة.

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