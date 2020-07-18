لبنان.. محتجون يقطعون طرقات بـ"صور" جراء أزمة الكهرباء

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

قطع محتجون، السبت، عددا من الطرقات الداخلية في مدينة صور، جنوبي لبنان، تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي وإطفاء المولدات بسبب نفاد مادة المازوت اللازمة لتشغيلها.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية انقطاعا للتيار الكهربائي لساعات طويلة، في ظل شح مادة المازوت والوقود، بسبب ارتباطهما بالدولار، الذي ارتفعت أسعاره بشكل حاد أمام الليرة.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المحتجين قطعوا الطرقات بالسيارات والدراجات النارية ورفعوا شعارات منددة بانقطاع التيار الكهربائي والذي يؤدي إلى انقطاع المياه والاتصالات.

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ومطلع يوليو/ تموز الجاري، أبلغ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان (رسمية)، وزير الطاقة ريمون غجر، بأنه قد يستحيل على المؤسسة الحفاظ على استمرارية المرفق العام لإنتاج ونقل وتوزيع التيار الكهربائي إلى المشتركين.

وتخيم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.

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