وفيات كورونا.. 10 في عمان و3 بالكويت وواحدة بقطر والإمارات

عواصم خليجية / الخليج 365

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في 4 بلدان عربية، السبت، بواقع 10 في سلطنة عمان، و3 بالكويت، وحالة واحدة في قطر، ومثلها بالإمارات، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة العمانية، بتسجيل 10 وفيات و1311 إصابة بكورونا، إضافة إلى 1322 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 65 ألفا و504، بينها 308 وفيات، و42 ألفا و772 حالة تعاف.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 3 وفيات و683 إصابة، إضافة إلى 639 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 58 ألفا و904، بينها 407 وفيات، و49 ألفا و20 حالة تعاف.

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وفي قطر، سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة و410 إصابات، إضافة إلى 426 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 106 آلاف و308، بينها 154 وفاة، و103 آلاف و23 حالة تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة و289 إصابة، إضافة إلى 479 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56 ألفا و711، بينها 338 وفاة، و48 ألفا و917 حالة تعاف.

وبحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد إحصاءات الفيروس، بلغ إجمالي إصابات كورونا في العالم حتى مساء السبت، أكثر من 14 مليونا و242 ألفا، وتجاوزت الوفيات 600 ألف، وزادت حالات التعافي على 8 ملايين و508 آلاف.

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