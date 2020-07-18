وفيات كورونا.. 75 بالعراق و7 بالسودان و3 في فلسطين وليبيا

مراسلون / الخليج 365

ارتفع عدد وفيات كورنا في 4 بلدان عربية، السبت، بواقع 75 بالعراق، و7 في السودان، ووفاتان بفلسطين وواحدة في لبيبا، وفق بيانات رسمية.

في العراق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل ألفين و49 إصابة جديدة بالفيروس، و75 وفاة، بالإضافة إلى ألف و997 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغت 90 ألفا و220، توفى منها 3 آلاف و691، و 58 ألفا و 492 متعافيا.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، 80 إصابة جديدة، و7 وفيات، إضافة إلى 31 حالة شفاء.

وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بكورونا في السودان إلى 10 آلاف و762 من ضمنها 680 وفاة و5 آلاف و668 متعافيا.

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وفي فلسطين، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 532 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، إضافة إلى 104 حالات تعافٍ.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 7 آلاف، و759، من ضمنها 58 وفاة، و1770 متعافيا.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، في بيان، تسجيل 87 إصابة جديدة، وحالة وفاة، إضافة إلى 5 حالات شفاء.

وارتفع إجمالي إصابات الفيروس في ليبيا إلى ألف و791، منها 48 وفاة، و385 متعافيا.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية تمديد حظر التجوال بالبلاد لمدة 15يوما، يشمل منع التجمعات وإغلاق الأسواق باسثناء التي تبيع المواد الغذائية، فضلا عن السماح بإقامة صلاة الجمعة، بشرط عدم تجاوز المصلين الحد الأدني لصحة إقامة الصلاة (لم يحدده).

وبحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد إحصاءات الفيروس، بلغت إصابات كورونا حتى مساء السبت، أكثر من 14 مليونا و246 ألفا، وتجاوزت الوفيات 600 ألفا وحالات التعافي أكثر من 8 ملايين و510 آلاف.

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