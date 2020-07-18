تونس .. حبس "داعشي" كان يخطط لاستهداف أمنيين

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

أمر القضاء التونسي، بسجن "عنصر إرهابي خطير ينتمي لتنظيم داعش"، كان يخطط لاستهداف وحدة أمنية.

جاء ذلك في بيان نشره الناطق باسم الحرس الوطني (الدرك) في تونس حسام الدين الجبابلي، السبت، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح الجبابلي أنّ "عملية استخباراتية مشتركة، أدت إلى الكشف عن عنصر تكفيري خطير مبايع لتنظيم داعش الإرهابي تلقى تدريبا معمقا في صناعة المتفجرات وسعى جاهدا للحصول على مكوناتها".

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وأضاف أن "العنصر كان يخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية، غير أن عملية توقيفه حالت دون إتمام مخططاته الهدامة".

ولفت الجبابلي إلى أنه تمت إحالة الموقوف إلى القضاء المختص بقضايا مكافحة الإرهاب، وأذن بحبسه، دون تفاصيل أكثر.

وتشهد تونس، منذ مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها في 2013 راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب، وهدأت في السنوات الأخيرة.

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