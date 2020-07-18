إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

رام الله / أحمد سمير / الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت، السبت، مع الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وفق شهود عيان.

وأوضح الشهود للأناضول، أن الإصابات وقعت جراء استخدام جيش الاحتلال قنابل الغاز لقمع المئات من الشباب الفلسطيني الذي كانوا يحتجون عند حاجز "شارع الشهداء" بالخليل؛ رفضا لخطط الضم الإسرائيلية.

وأشاروا إلى أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا، أيضا، قنابل الصوت والرصاص الحي في الهواء.

كما منع الجنود المركبات من المرور في المكان.

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ومنذ نحو أسبوعين، تتواصل مواجهات وسط الخليل بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال، وهي تعقب مسيرات تندد بخطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة.

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية الضم، في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

ورفضا لهذا المخطط الإسرائيلي، ينظم الفلسطينيون منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة وقطاع غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.