ابنة شقيق "صالح مسلم": والدي "أهداني" لـ"بي كا كا" الإرهابي

أنقرة/ الخليج 365

قالت داليا محمود مسلم، ابنة شقيق "صالح مسلم" أحد قادة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، أن والدها قدمها كهدية للتنظيم، عندما كانت بعمر 14 عاما.

جاء ذلك في الإفادة التي قدمتها "داليا مسلم" (21 عاما)، لمديرية الأمن بولاية مرسين (جنوب)، بعدما استسلمت للأمن التركي، عن طريق الإقناع.

وحسب معلومات تلقتها الخليج 365 من مصادر أمنية، حول فحوى الإفادة، فإن داليا قالت بأن والدها محمود مسلم كان قد وعد التنظيم بأنه سيقدم له طفلا كهدية، وأنها انضمت إلى التنظيم بناء على ذلك، حيث التحقت بداية بمعسكر للأطفال بمدينة القامشلي السورية.

وأضافت أنها بقيت لمدة 7 أشهر، في مقر الذراع النسائي لمنظمة بي كا كا "واي جي آي ستار/ YJA STAR"، أو ما يُعرف بـ "وحدات المرأة الحرة".

وأوضحت أن الكثير من قيادات المنظمة الإرهابية، أمثال مراد قرة يلان، وجميل باييك، ودوران كالكان، كانوا يعقدون اجتماعات في المقر المذكور، وأن بعض الاجتماعات كان يستمر ليومين أو ثلاثة، حيث كانوا يتحدثون باللغة التركية معظم الوقت، ويسجلون قراراتهم بالتركية أيضا.

وأشارت إلى وجود فروقات كبيرة في الأفكار والآراء، بين الأتراك والسوريين من عناصر المنظمة الانفصالية الإرهابية، كانت تصل حد العراك أحيانا.

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ولفتت إلى أن "ي ب ك" كانت تجمع إتاوات من كل عائلة في المنطقة، تعادل 100 ليرة تركية، فضلا عن ضمها طفلاً واحداً من كل عائلة إلى صفوفها قسرا.

وبيّنت أن تأهيل وتدريب عناصر التنظيم على طائرات "الدرون"، كان يتم على يد الجنود الأمريكيين، والفرنسيين.

وقالت داليا في التحقيق إنها كانت الحارس الشخصي للإرهابية "غولتن آلتاش" الملقبة باسم "أسماء سامور" في سوريا، والمطلوبة لدى الجهات الأمنية التركية على النشرة الحمراء.

والسبت، قالت مصادر أمنية للأناضول إن "داليا محمود مسلم" (21) عاما والملقبة داخل التنظيم باسم "فيان شرفان" سلّمت نفسها يوم 15 يوليو/ تموز الجاري، بعد إقناعها من قبل فرق الأمن بضرورة الاستسلام.

يشار أن الداخلية التركية أدرجت اسم عمها "صالح مسلم" في لائحة الإرهابيين المطلوبين بالقائمة الحمراء، وأعلنت عن مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (نحو 583 ألف دولار) لمن يساهم في إلقاء القبض عليه.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

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