"الجبهة الشعبية" الفلسطينية تبحث في لبنان مخاطر "صفقة القرن"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

بحثت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، مع رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، مخاطر "صفقة القرن" المزعومة على القضية الفلسطينية.

وقال بيان للجبهة، وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "وفدها برئاسة مسؤولها في لبنان مروان عبد العال، التقى دياب في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت".

وأضاف: "تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية، ومخاطر صفقة القرن، التي تطال عموم المنطقة ومنها لبنان".

ولفت إلى أن "التصدي لصفقة القرن يتطلب كفلسطينيين ولبنانيين وضع استراتيجية وطنية لدرء مخاطر تبديد الوجود الفلسطيني، التي تبدأ من التوطين إلى التهجير".

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وقال عبد العال إن "العدو (إسرائيل) يستهدف الجميع والنيل من الوجود الفلسطيني في لبنان".

وشدد على أهمية التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين حتى العودة إلى ديارهم.

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض فلسطيني وعربي ودولي.

وتعتمد إسرائيل في مخطط "الضم" على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي أعلنها في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتضمنت إجحافا كبيرا في الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات العلاقة بفلسطين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.