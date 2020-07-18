تم إختيار “د.أحمد الجبر” رئيساً للعضوية في الجمعية الأمريكية للجودة ، كذك تم إختياره عضواً في المجلس القيادي والتأسيسي بقسم المملكة العربية السعودية .

وأكد “د. أحمد” أنه سوف يسعى لدعم الكوادر الوطنية لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الجودة وتحقيق الأداء والتنمية المستدامة. صحيفة الخليج الالكترونية تهنئ “د.أحمد الجبر” وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح .

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