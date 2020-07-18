ابن علوان يشيد بالجهود المبذولة خلال جائحة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان، رئيس اللجنة العليا الدائمة - قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع اللجنة العليا الدائمة السادس 2020/6 عن بُعد.

وأشاد رئيس اللجنة بالجهود المبذولة لضمان استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا، حتى وصولنا إلى مرحلة التعايش معها، وحرفية أداء كافة المهام والأعمال الموكلة لهم عبر نظام العمل عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية.

وتناول الاجتماع مجموعة من المحاور الهامة مثل التأكيد على نشر ثقافة منظومة التميز الحكومي 2020، واستعراض نتائج مؤشرات أداء إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، وإدارة مكافحة المخدرات، ومراكز تقديم الخدمة في القيادة العامة، فضلاً عن عرض ومناقشة التقرير الإحصائي الأمني عن النصف الأول 2020، وطرح ومناقشة استحداث المشاريع التطويرية المرتبطة بإجراءات ومهام العمل الرئيسية لكل إدارة.

وأكد بن علوان استمرار مضاعفة الجهود خلال هذه الفترة، لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة والاستقرار لأفراد المجتمع، ووجه باستحداث مشاريع ومبادرات للتطوير والتحسين المستمر للمهام والخدمات الشرطية تتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة وتلبي احتياجات المرحلة الحالية من أجل تعزيز جودة حياة كافة أفراد وشرائح المجتمع.