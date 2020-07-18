صقر غباش يرأس الاجتماع الدوري للمجالس التشريعية الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يرأس صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد «عن بعد» يوم الثلاثاء 21 يوليو/ تموز الجاري، لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع الخليجية المشتركة ذات الأولوية لشعوب ودول مجلس التعاون.

ويشارك في الاجتماع من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كل من حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيرة العفاري، وخلفان راشد الشامسي، وعائشة راشد ليتيم، ويوسف عبد الله الشحي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس.

وحسب جدول أعمال الاجتماع، يلقي صقر غباش رئيس الاجتماع كلمة، كما يلقي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني رئيس الاجتماع الدوري الثاني عشر كلمة، فيما يلقي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة.

كما سيتم الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري12 واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون للعام 2019، ومناقشة ضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي في إطار عمل اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي.

وخصص البند الرابع للمواضيع الخليجية المشتركة التي سيتم طرحها وفق مرئيات المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون، كما سيتم الاطلاع على نتائج ندوة «دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ودراسة مقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (غرولاك) الذي تمت الموافقة عليه كمقترح مقدم من المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماعات السابقة.

وتعقد لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن الاجتماع الدوري، اجتماعاً «عن بعد» غداً الأحد، برئاسة حمد الرحومي، لدراسة جدول أعمال الاجتماع الدوري الثالث عشر، وإعداد مسودة بيان رئيسي للاجتماع، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الدوري.

ويشارك في هذا الاجتماع يوسف عبد الله الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس.

وقال صقر غباش: إن الاجتماع الدوري يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم خاصة انتشار جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات، من أجل تحقيق التواصل بين المؤسسات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتكامل في جميع المجالات.

وشدد على حرص المجلس الوطني الاتحادي على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الخليجية، التي تعتبر فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون ومواكبة آخر المستجدات، لا سيما أن هذه الاجتماعات تعزز بالدرجة الأولى توجهات قادة وحكام وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التعاون بين أجهزة مجلس التعاون البرلمانية، التي تنهض بمسؤولية كبيرة في التشريع وسن القوانين وتعزيز عرى التواصل بين دول المجلس، والإحاطة بمجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ووضع الآليات المناسبة التي تفعل العمل البرلماني الخليجي.