"الأحد"افتتاح خيمة الفحص الجديدة الثانية بتقنية «DPI» لدخول أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

تفتتح شركة «طموح» للرعاية الصحية، "الأحد"خيمة الفحص الجديدة الثانية في منطقة سيح شعيب «بعد نقطة التفتيش»؛ لمواجهة الزحام الشديد من الجمهور على خيمة الفحص الأولى في منطقة «غنتوت» لإجراء فحوص الليزر بتقنية DPI للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومن ثم دخول إمارة أبوظبي، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، والحد من انتشار الفيروس.

وأكدت الشركة لـ ”الخليج 365” أنه سيتم افتتاح الخيمة الجديدة بمساحة أكبر من الحالية بنحو ثلاثة أضعاف، وستخصص للعائلات فقط حتى تتسنّى خدمتهم بشكل أفضل، باستثناء فئة العمالة طبقاً لسريان قرار منع نقل العمالة إلى داخل أو خارج الإمارة.

وأوضحت أنه يتم استقبال المراجعين بناءً على مواعيد حجزت مسبقاً، من خلال الموقع الإلكتروني https://ghantoot.quantlase.com/appointment/update-details/، حيث يتم استقبال 2400 موعد يومياً حالياً، فيما سيستمر السماح بدخول الإمارة لمن يحمل نتيجة سلبية لفحص «كوفيد-19» (PCR)، خلال 48 ساعة من استلام النتيجة.

ولفتت إلى أن تسجيل الراغبين في إجراء الفحص لدخول أبوظبي عبر الموقع الإلكتروني يتم في دقائق معدودة؛ حيث يتضمن التسجيل 8 خطوات بسيطة، تتضمن «الاسم، ورقم الهوية الإماراتية، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، والدولة والمدينة والجنسية بالنسبة للمقيمين».

وأشارت إلى أنه تم تخصيص الخيمة المتواجدة حالياً للعائلات فقط خلال الأيام الماضية، نظراً للازدحام الشديد، وتوافد أعداد كبيرة من العمالة على الخيمة؛ لإجراء الفحص من أجل دخول أبوظبي، لافتة إلى أنه سيتم إعادة استخدام الخيمة الحالية للأفراد العاديين بعد افتتاح الخيمة الجديدة للعائلات.