مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يضع اللمسات الأخيرة على نظامه الأساسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد علي بوجسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي استمرار الجهود للعمل من أجل اتمام كافة الأمور التي يحتاجها المركز للبدء في ممارسة مهامه بمنتهى القوة والكفاءة،مشيراً إلى أن الترتيبات والتجهيزات لوصع حجر الأساس من أهم المراحل في منظومة العمل،لما تحمله من خطوات تأسيسية سيتم السير على ضوئها في مختلف المعاملات والخدمات التي سيقوم المركز بتقديمها للقطاع الرياضي.

وقال بوجسيم:المركز بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مسودة النظام الأساسي لإعتماده بشكل نهائي،بمجرد الإنتهاء من مراجعة وصياغة بعض المواد بعد الاستئناس بالآراء والخبرات القانونية من قبل الأعضاء،واتمامه بالصورة المنشودة، وهذه الخطوة ستمنح المركز دفعة قوية نحو ممارسة أعماله في الفصل في النزاعات والقضايا الرياضية المختلفة.

وأضاف أن المركز يبحث كيفية تفعيل الطرق الإلكترونية في الارتقاء بجميع المعاملات.

جاء تصريحات بوجسيم في ختام اجتماع مجلس إدارة المركز برئاسته، وحضور كل من سعيد عبدالغفار، وضرار بالهول، ويوسف البطران الأعضاء، بالإضافة الى الخبراء الخارجيين سعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري، والمدير التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية محمد بن درويش.

واستعرض الاجتماع التحضيرات الأخيرة لاعتماد النظام الأساسي لعمل المركز، من خلال مناقشة كافة الملاحظات الواردة من الأعضاء تمهيداً للإنتهاء من إصداره، ومباشرة العمل بمقتضاه في الفصل بالنزاعات والقضايا الرياضية.

وشهد الاجتماع كذلك تقديم بعض المقترحات من الاعضاء بخصوص النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضـي لكونه يعد الاطار التنظيمي والتنفيذي المعني بمختلف شؤون المركز القانونية، والإدارية والمالية، بما في ذلك الأسس والقواعد التي تحدد علاقاته وحقوقه وواجباته مع مختلف الكيانات والتنظيمات الوطنية ذات العلاقة بالألعاب الرياضية.

كما استعرض الأعضاء كل الخطوات والإجراءات اللازمة لوضع اطار عمل المركز، لاسيما مجلس الأمناء و الجهاز الإداري المعني برفع اللوائح التنظيمية والمنوط بهم إعتماد تلك اللوائح.

واطلع الأعضاء على البرامج الموضوعة والخطط المستقبلية الخاصة بصقل قدرات و رفع كفاءات المحكمين والمنتسبين للمركز، وبحث كافة السبل التي تضمن تعزيز الجانب العلمي والقانوني وتوسيع المعرفة بالممارسات والمعايير التي يقوم على ضوئها عمل المركز.