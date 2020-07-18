حريق في مطار الكويت الدولي

ووفقا لموقع "الجريدة" الكويتي نقلا عن المدير العام للإطفاء، لا يوجد أي إصابات في حادث الحريق الذي شب بمخزون في مطار الكويت الدولي، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على الحريق بشكل كامل وجاري تفقد الموقع.
ووفقا للنقيب رضا السلمان، فالمخزن مخصص لإحدى الشركات العاملة بالمواد الغذائية وهو عبارة عن سرداب ودور أرضي أول وتمت السيطرة على الحريق بشكل كامل ولا إصابات.
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