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 تأجيل زياة عقيلة صالح للجزائر 

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وأضاف المريمي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجل النواب أجل زيارته التي كانت مقررة اليوم للقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دون أن يذكر المريمي أسباب الزيارة.

© Sputnik . mostafa el atar

وفي وقت سابق أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، سعي الجزائر لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة، وهذا للوصول إلى حل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وجدد تبون، خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يونيو/ حزيران الماضي حسب بيان لرئاسة الجمهورية، موقف الجزائر "الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حلّ سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

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فيما قال رئيس مجلس النواب الليبي في تصريح للتلفزيون العمومي الجزائرى إنه "زار الجزائر بناء على دعوة الرئيس تبون، من أجل مناقشة كيفية حل الأزمة الليبية".

وعن فحوى المحادثات، أضاف صالح "الرئيس الجزائري قال بأنه مع ليبيا، وسيسعى رفقة الرئيس المصري و الرئيس التونسي لكي يكونوا يدا واحدة من أجل حل الأزمة".

وأكد أن تبون "اطلع على مبادرتنا المعلن عنها القاهرة، وسيبذل جهده لجمع شمل الليبيين وجمعهم على طاولة الحوار والوصول إلى حل طبقا لمخرجات مؤتمر برلين".

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