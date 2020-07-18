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رسميا... البابا تواضروس ينفي إصابته بفيروس كورونا

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وقال البابا تواضروس الثانى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، ردا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس المستجد إنها "شائعات كاذبة".

من جانبه، أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخير وصحة جيدة.

© AP Photo / Amr Nabil

وأضاف أن البابا تواضروس الثاني يمارس عمله الرعوى ويتابع كافة أمور الخدمة وأنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحة قداسته.

وتداول بعض من رواد

مؤخرا أنباء تزعم إصابة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، صورة تجمعها بالبابا تواضروس الثاني على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "من أنواع الحروب الجديدة: هدم الرموز الدينية خاصة لما بتبقى الرموز وطنية، محبة ومخلصة لوطنها".

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وأكدت مكرم، أن

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ومن انواع الحروب الجديدة على الدولة: هدم الرموز الدينية خاصة لما بتبقى الرموز وطنية، محبة ومخلصة لوطنها. البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خليفة مارمرقس الرسول اللى بشر بالمسيحية فى مصر، يتعرض لحملة اساءة شرسة ممنهجة من كتائب الكترونية. دعمى الكامل لقداسته مش بس علشان هو رئيس الكنيسة المصرية انما كمان علشان كل اللى عمله فى الداخل والخارج للحفاظ على مصر. البابا طلب حاجة واحدة بس: " صلوا لاجلى ".

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الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يتعرض لحملة إساءة ممنهجة من كتائب الكترونية.

وتابعت "دعمى الكامل لقداسته مش بس علشان هو رئيس الكنيسة المصرية، إنما كمان علشان كل اللي عمله في الداخل والخارج للحفاظ على مصر".

وختمت "البابا طلب حاجة واحدة بس، صلوا لأجلي".

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