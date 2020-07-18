وقال البابا تواضروس الثانى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، ردا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد إنها "شائعات كاذبة".
من جانبه، أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخير وصحة جيدة.
© AP Photo / Amr Nabil
وتداول بعض من رواد
مؤخرا أنباء تزعم إصابة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية بفيروس كورونا المستجد.
خبر محزن عن إصابه قداسه البابا تواضروس بكرونا— YOUSEF💧 (@YousefThabet7) July 17, 2020
صلواتكم بالشفاء 🙏
وفي وقت سابق، نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، صورة تجمعها بالبابا تواضروس الثاني على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "من أنواع الحروب الجديدة: هدم الرموز الدينية خاصة لما بتبقى الرموز وطنية، محبة ومخلصة لوطنها".
وأكدت مكرم، أن
الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يتعرض لحملة إساءة ممنهجة من كتائب الكترونية.View this post on Instagram
ومن انواع الحروب الجديدة على الدولة: هدم الرموز الدينية خاصة لما بتبقى الرموز وطنية، محبة ومخلصة لوطنها. البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خليفة مارمرقس الرسول اللى بشر بالمسيحية فى مصر، يتعرض لحملة اساءة شرسة ممنهجة من كتائب الكترونية. دعمى الكامل لقداسته مش بس علشان هو رئيس الكنيسة المصرية انما كمان علشان كل اللى عمله فى الداخل والخارج للحفاظ على مصر. البابا طلب حاجة واحدة بس: " صلوا لاجلى ".
وتابعت "دعمى الكامل لقداسته مش بس علشان هو رئيس الكنيسة المصرية، إنما كمان علشان كل اللي عمله في الداخل والخارج للحفاظ على مصر".
وختمت "البابا طلب حاجة واحدة بس، صلوا لأجلي".
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا... البابا تواضروس ينفي إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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