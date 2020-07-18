إسرائيل تعتزم المصادقة على اتفاقية خط أنابيب الغاز لأوروبا 

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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم السبت، أنه من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية، غدا الأحد، على اتفاقية "إيست ميد" لمد خط أنابيب الغاز تحت الماء إلى أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن مشروع خط أنابيب الغاز يبلغ طوله حوالي 1900 كيلومتر، منها حوالي 550 كيلومترًا على الأرض، و1350 كيلومترا في البحر، مما سيسمح بتصدير الغاز الطبيعي الموجود في المياه الاقتصادية لإسرائيل وقبرص إلى أوروبا.

وتكون الموافقة على اتفاقية "إيست ميد" بين إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا قرارا نهائيا بشأن مسار تصدير الغاز من إسرائيل، وبأن خط الأنابيب سيسمح لربط حوض شرق البحر المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، والدول التي تروج للمشروع هي إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.

وتقدر تكلفة خط الأنابيب الذي يصل إلى إيطاليا بنحو 6 مليارات يورو، وبأن إكمال الخط سيكون في العام 2025.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه في العام 2017، بادر وزير الطاقة الإسرائيلي السابق، يوفال شتاينيتس، بالتوقيع على اتفاقية بين إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا بشأن دعم المشروع والترويج له، وفي أوائل عام 2019، وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية.