شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحمي «الكمامة» من كورونا ومتى يجب ارتدائها؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدث الدكتور محمد الفيفي استشاري الأمراض الصدرية والمتخصص في العناية المركزية عن أنواع الأقنعة والكمامات الطبية، حيث قال إن بعض الكمامات ومنها القماشية على سبيل المثال لا تحمي ولو بجزء بسيط من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن سبب ذلك يرجع إلى قلة الانسجة في فلاتر الكمامات القماشية، مضيفا رأينا في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية عدد كبير من أنواع الكمامات في الأسواق العالمية والمحلية.

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وتابع الدكتور الفيفي “نبدأ بالأبسط وهي الكمامة القماشية التي تنتشر الآن في المجتمع، طبياً هذه لا تحمي من أي نوع من أنواع العدوى لماذا؟ لأن النسيج في الكمامة القماشية بسيط والميكروب ثقيل جدا فيمكن أن يصير فيها .

وختم الدكتور محمد الفيفي استشاري الأمراض الصدرية بقوله بطرح سؤال وهو “إذا لماذا يرتديها بعض الأشخاص؟ حيث أجاب أنها تعطي إحساس بالأمان.

وفي السياق، شدد الدكتور الفيفي على أهمية ارتداء الكمامات لمن يعاني من الأمراض المزمنة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا مثل مصابي أمراض الضغط، الكلى، السكر، الربو الحساسية ومصابي أمراض الشعب الهوائية.