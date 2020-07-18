شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه تم استدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فديو لها خلال الأيام الماضية لإجراء التحقيقات اللازمه معهم حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.

كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد صرح في وقت سابق بإحالة ما رصد من استغلال طفلة في قنوات التواصل الاجتماعي بالمخالفة لنظام حماية الطفل، إلى الجهات المختصة.