شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه تم استدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فديو لها خلال الأيام الماضية لإجراء التحقيقات اللازمه معهم حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.
كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.
وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد صرح في وقت سابق بإحالة ما رصد من استغلال طفلة في قنوات التواصل الاجتماعي بالمخالفة لنظام حماية الطفل، إلى الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر «النيابة العامة» تستدعي ذوي طفلة استغلوها في إعلانات تجارية غير مناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.