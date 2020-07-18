شكرا لقرائتكم خبر عن «خادم الحرمين» يجري اتصالاً هاتفياً بأمير الكويت للاطمئنان على صحته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ، داعيا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.