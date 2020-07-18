شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف سر «الألعاب الإلكترونية» في حادثة نحر 4 فتيات وشنق أخيهن في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل صادمة بشأن حادثة قرية الشعبة بالأحساء، والتي راح ضحيتها أربع فتيات نحراً بالسكين وشنق أخيهن مساء الأربعاء الماضي.

وأشارت المصادر، إلى أن الضحايا كانوا يرتادون الدخول على ألعاب إلكترونية لها تأثير مباشر على النفسية، وتدفع مستخدميها على التهجم والانتقام والدخول في تحديات والتعمق في قراءة قصص الانتحار، وفقا لـ”العربية نت”.

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في سياق متصل، لاتزال الجهات الأمنية تحتفظ بجثث الضحايا بعد انتهاء تشريحها من الطب الشرعي، ولم يتم العثور على كدمات واضحة جثث على الضحايا.

هذا وتنتظر العائلة موافقة الجهات المعنية لاستلام الجثامين لدفنها في المقبرة الشمالية بالشعبة المجاورة للمنزل.

يذكر أن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، صرح في وقت سابق، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغا عن وفـاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاماً)، مساء يوم الأربعاء الموافق 1441/11/24هـ، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقـوا الحياة، في شبهة جنائية، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.