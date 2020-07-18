شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تشغيل «الحاويات الضاغطة» في عسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم السبت، تشغيل الحاويات الضغطة في المنطقة لأول مرة، في عدد من المواقع.
وقالت أمانة منطقة عسير، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “بدأت إدارة النظافة تشغيل الحاويات الضاغطة بعدد من المواقع في مدينة أبها بهدف تقليل حجم النفايات وازالة التشوهات البصرية”.
يأتي ذلك في إطار خطة أمانة منطقة عسير للتعامل مع النفايات بكافة أنواعها والارتقاء بمستوى خدمات النظافة.
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