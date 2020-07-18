«أبطال خارقون» يشيدون بشجاعة طفل الـ«90 غرزة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد أبطال خارقون أمريكيون من «كابتن أمريكا» إلى «آيرن مان» و«ثور» و«سبايدرمان»، في الأيام الأخيرة بشجاعة بريدجر ووكر (6 سنوات)، الذي تعرض لتشويه في الوجه بعدما تدخل لحماية شقيقته من عضات كلب من فصيلة «جرمان شيبرد»، الأسبوع الماضي، وتلقى العضات في وجنته وخضع لعملية جراحية طارئة أجراها جراح تجميلي استلزمت 90 غرزة.

وقال كريس إيفانز الذي يؤدي دور كابتن أمريكا في سلسلة أفلام «أفنجرز» التي يحبها الطفل الصغير، «أنت بطل. ما قمت به ينم عن شجاعة كبيرة. شقيقتك محظوظة بكونك شقيقها الأكبر. ولا بد أن والديك فخوران جداً بك».

وأكد والداه أنه قال لهما بعد ذلك «لو كان لا بد من أن يموت أحد فيجب أن أكون أنا».

وانتشرت قصته كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولبى الكثير من المشاهير النداء الذي أطلقته إحدى قريبات الطفل عبر «إنستجرام» لتوجيه رسائل دعم له.

ووعد الممثل روبرت داوني جونيور الذي يؤدي دور البلبل الخارق آيرن مان، بريدجر «بشيء مميز» بمناسبة عيد ميلاده المقبل.

وأشاد كريس همسوورث الذي جسد دور ثور في عدة أفلام من عالم «مارفل» بشجاعة الصبي «التي لا توصف». وقال «لقد أثرت إعجابنا جميعاً. أعرف انك من عشاق أفنجزر ويسرني وكل زملائي أن نعدك من ضمن فريقنا».