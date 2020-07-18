شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة تعثر للمرة الثانية على كنز في حطام سفينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
عثرت عائلة شميت الأمريكية على كنز ضمن مقتنيات حطام السفينة الإسبانية (كابيتانا) الغارقة على سواحل ولاية فلوريدا عام 1715، بقيمة نصف مليون دولار. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعثر فيها العائلة على كنزها الذهبي من السفينة الشهيرة؛ إذ عثرت على الكنز الأول عام 2015، وتضمن مجموعة من القلادات والقطع الذهبية والأزرار الفضية قدرت بمليون دولار.
وأشار برنت بريسبن، المخضرم في عمليات البحث، من عائلة شميت، إلى أنه على مسافة تبعد 1000 قدم عن الشاطئ، وبعد إعادة بحث مرة أخرى، عُثر على عملة نادرة للغاية تسمى «ترايسن تنل رويل» تقدر قيمتها بـ500 ألف دولار.
وسترسل ولاية فلوريدا ممثلين لفحص القطع النقدية التي تم العثور عليها، ونقلها إلى المتحف إذا ما أرادت العائلة ذلك، بعد أن تأخذ ولاية فلوريدا نسبة 20% من المقتنيات.
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