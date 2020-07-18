مصري "ميت".. يسير في شوارع قريته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد الجمال مدرس من محافظة الشرقية بمصر، اختفى في يناير الماضي، وعُثر على جثمانه في مشرحة مستشفى في المحافظة، وتعرفت أسرته إليه ودُفن في 21 مارس/آذار الماضي بقريته، إلى هنا تسير الأمور طبيعية، ولكن وقعت المفاجأة كالصاعقة، عندما شاهده أحد الشباب يسير بالقرية منذ يومين، وتتبعه وهو يسير في المقابر وأمسكه، وتوجه به لمركز شرطة الزقازيق.

وقال محمد محمود مرسي الذي سلم المدرس للأجهزة الأمنية، إن الواقعة غريبة وجديدة عليهم داخل قرية كفر حسن، مشيراً إلى أن المدرس يعاني حالة نفسية منذ 6 سنوات، ومتزوج وعنده أبناء، وشقيقه كان يعالجه، وتغيب منذ يناير الماضي حيث توجهوا للمستشفيات بحثاً عنه، وفي مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق وجدوا جثمانه داخل المشرحة.

وتابع: «المدرس معروف عنه الغياب عن المنزل لمدة شهر والعودة مرة ثانية، إلا أنه خرج ولم يعد واختفى منذ 7 أشهر ونصف الشهر، وكانت أسرته في رحلة بحث عنه إلى أن تلقت اتصالاً من أحد الأقارب يعمل بمستشفى الأحرار، بوصول شخص متوفى مجهول الهوية، فأسرعوا إلى المستشفى للتعرف إليه، وشاهدوا جثته داخل المشرحة، وكان ذا شعر طويل وملامحه متشابهة مع ملامح نجلهم مع تغيير بسيط، جعل إحدى شقيقاته تشك في أنه ليس هو، فيما أجمع باقي أفراد الأسرة على أنه هو نجلهم المتوفى، وأُخذت عينة من الطب الشرعي لأحد أشقائه ولكن نتيجتها لم تظهر حتى الآن، وتم استلام جثته وإنهاء إجراءات التصريح بالدفن، إلى أن شاهدته يتجول في القرية، وتتبعته حتى وجده يتجه نحو المقابر للنوم فيها، فاتصلت بعدد من الشباب وتحفظنا عليه، وأخطرنا الأجهزة الأمنية».