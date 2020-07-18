1097 طناً مساعدات طبية من الإمارات إلى 74 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

ارتفع حجم المساعدات الإماراتية، منذ بدء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى نحو 1097 طناً من المعدات الطبية، مرسلة إلى 74 دولة عبر العالم، استفاد منها نحو مليون و97 ألف كادر طبي من العاملين في المجال الصحي بتلك الدول، لمساعدتها ودعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأرسلت الدولة مؤخراً طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى بوركينا فاسو وكازاخستان، و10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى المكسيك، و6.6 طن من المواد الأولية إلى المملكة المتحدة، لتتمكن من إنتاج الملايين من مستلزمات الحماية الشخصية، و8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كوبا، و7 أطنان إلى كل من رومانيا وألبانيا ومونتينيجرو وبيلاروسيا والهند وبنجلاديش والفلبين، و9 أطنان إلى مدغشقر وداغستان الروسية، و8 أطنان إلى غروزني الروسية، وطائرة مساعدات تحتوي على 14 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان.

كما أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أرمينيا، وطائرة مساعدات تحتوي على 20 طناً من الإمدادات الطبية إلى إندونيسيا و4000 سلة غذائية تزن 171 طناً و200 كيلوجرام من المساعدات والمواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية للأسر غير القادرة بمديرية الشحر في حضرموت باليمن، وطائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية لجمهورية السودان الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذه المساعدات كان لها أطيب الأثر في الدول المعنية والمنظمات الإنسانية العالمية، التي قدرت عالياً جهود الإمارات والتي أظهرت عِظم المسؤولية النبيلة التي تقوم بها استناداً إلى قيمها الأصيلة وثوابت مجتمعها الوطني، كما أكدت كفاءة نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن تجربة الإمارات الإنسانية، في هذا الخصوص، كانت حاضرة على مستوى العالم، وباتت محل تقدير من قبل المنظمات المختصة، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها دولة الإمارات من خلال مواصلة عملها في مساعدة الدول وإغاثتها في ظل هذه الظروف المستجدة.

وتابعت الوزارة: «بالإضافة إلى المساعدات التي لا تزال متواصلة وشملت عشرات الأطنان من المستلزمات الطبية والوقائية والتي استفاد منها مئات الآلاف من الكوادر الطبية، فقد نفذت الإمارات العديد من مبادرات الإجلاء لرعايا الدول الصديقة والشقيقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي فيروس «كورونا» والتي أكدت من خلالها الدولة وحدة المصير الإنساني».