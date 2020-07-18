77500 موظف اتحادي استفادوا من بوابة «المورد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن بوابة التعلم الإلكتروني فــي الحكومة الاتحادية «المورد» شــهدت خــلال الفترة الماضيــة تفاعلاً وإقبالاً كبيرين من قبل موظفي الحكومــة الاتحادية، حيث بلغ عدد زوارها قرابة الـ 77 ألفـاً و500 موظــف، منذ إطلاقها أواخر العـام الماضي حتى بداية يونيو/حزيران، والتــي تعد المنصة الأكبر للتدريب والتعلم الإلكتروني في دولة الإمارات.

وبلغ عدد الشهادات الإلكترونية الـصادرة عن منصة المورد قرابة 33 ألف شهادة، كما وصل إجمالي عــدد الـــورش والـبـرامـج التدريبية المتاحة عبر البوابة إلــى قرابة 600 بـرنـامـج تـدريـبـي تخصصي وعام، في مختلف المجالات، يمكن للوزارات والجهات الاتحادية تنسيب موظفيها للاستفادة منها، كل حسب اختصاصه.

جاء ذلك في الوقت الذي طرحت فيه الهيئة 14 دورة تدريبية مجانية خلال شهر يونيو الماضي، لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية عبر بوابة المورد ae.mawrid-al.www، بالتعاون مع شركة مورغان العالمية وبيكر للتعليم المهني، ومؤسسة برادفيلد للتدريب والتطوير، إذ سيتم منح الموظفين شهادات مشاركة في حال اجتياز الاختبار الذي يعقد للمشاركين في نهاية كل دورة.

وتنوعت الورش ما بين عامة وتخصصية، وباللغتين العربية والإنجليزية، ومنها على سبيل المثال: إدارة التغيير، والضغط الإداري في العمل، وقوة الإيجابية، والتخطيط المالي الشخصي، وتحديث المعايير المحاسبية، وإدارة الفرق الافتراضية، والقيادة من خلال الذكاء العاطفي، وكتابة التقارير باللغة الإنجليزية، وأسس تحليل البيانات، وكيفية تطوير مهارات العرض والتقديم.

وذكرت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن المورد تعد منصة تدريب ذكية متطورة، تخدم موظفي الحكومة الاتحادية، وتـنـمـي مـهـاراتـهـم السلوكية والتخصصية، وتقدم لهم برامج ودورات تدريبية إلكترونية عامة وتخصصية، مجانية وأخرى بأسعار تفضيلية، تراعي احتياجاتهم، وتعزز قدراتهم، وتمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل، في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضحت أن بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية (المورد)، تشكل بديلاً مهماً لطرق التدريب والتعلم التقليدية القائمة على الحضور الفعلي للورش والـدورات التدريبية، والتواصل بين المدرب والمتدربين الباحثين عن المعرفة.