شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل منظمي الشطرنج أونلاين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالتعاون بين الاتحاد الأسيوي للشطرنج واتحاد الشطرنج في سلطنة عمان ، انطلقت الدورة الدولية لتأهيل المنظمين في رياضة الشطرنج أونلاين بمشاركة 44 إدارياً رياضياً ودارساً من 14 دولة وذلك عبر الاتصال المرئي من خلال تقنية الفيديو كونفرانس تطبيق زووم وبث مباشر على قناة عمان للشطرنج عبر اليوتيوب لتحقيق الاستفادة القصوى لأكبر شريحة ممكنة من المعلومات في هذا المجال من مختلف الدول العربية .

وقد أشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج بجهود الاتحاد العماني للشطرنج برئاسة أحمد البلوشي وجهود المحاضر الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأسيوي.

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