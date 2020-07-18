مشاركة فعالة للجودو في معسكر مهرجان أبو ظبي الصيفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الامارات للمصارعة و الجودو أن برنامج الاتحاد للمشاركة في مهرجان أبوظبي الصيفي الذي يقام تحت شعار" لياقتك في ابوظبي" تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة و البدء في تطبيقه.

وأوضح الدرعي أن البرنامج يشتمل على عده فقرات رياضة وثقافية ومجتمعية منوهاً إلى أنه تم توزيع مشاركة الاتحاد خلال أيام الأحد و الأربعاء للجودو و الخميس للمصارعة مع تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع للمسابقة الثقافية عن رياضة الجودو وقال إن الحلقات تدور حول طرق الإحماء في الجودو و التدريب عن بعد باستخدام الأدوات و الأجهزة الرياضية.

كما أكد حرص الاتحاد على تقديم المسابقة الثقافية الاسبوعية حول رياضة الجودو في شكل أسئلة عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا وكان السؤال الأول حول نشأة رياضة الجودو الأولمبية مشيراً إلى رصد الاتحاد جوائز قيمة مساهمة منه في نجاح المهرجان.

ونوه إلى مواصلة منتخب الجودو مشاركته في المهرجان لتحقيق الاستفادة من برامجه التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي لتعزيز نمط الحياة المثالية ورفع مستويات الوعي بأهمية الرياضة في تحسين المناعة واللياقة لجميع المراحل العمرية،مشيداً بجهود مختلف أندية الدولة التي تشارك باهتمام في تنفيذ هذا البرنامج وفي مقدمتها نادي الشارقة للدفاع عن النفس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية إضافة إلى الكادر الفني و الإداري بالاتحاد.