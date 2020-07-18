إجراءات إطلاق مسبار الأمل.. خطط جاهزة لأي تغيير بالموعد

يواصل فريق العمل في مسبار الأمل المتواجد في جزيرة تينغاشيما باليابان، استعداداته قبيل موعد الإطلاق الجديد 20 يوليو 1:58 بعد منتصف الليل، حيث يواصل على مدار الساعة متابعته للحالة الجوية في الجزيرة، فضلاً عن فحص أجهزة المسبار، للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للعمل، والتي تبدأ بالتجهيزات قبل 18 ساعة من الإطلاق، إلى حين الانفصال عن الصاروخ إتش 2 إيه، وأول اتصال مع المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي.

وفي تصريحات إعلامية، أوضح المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، مسبار الأمل، أن فريق العمل في اليابان على أهبة الاستعداد لأي تغيير، حيث أثبت كفاءته في التعامل مع تأجيل الإطلاق في الأيام الماضية، التي قام خلالها بمتابعة وضع المسبار وفحص أجهزته للتأكد من سلامتها.

وأضاف أنه تم وضع خطط للتعامل مع الإطلاق في موعده وفي حالة التأجيل، لأسباب تتعلق باضطراب الحالة الجوية باليابان، الأمر الذي يعني تغير الخطط مع كل موعد يتم تحديده، حيث يتبع ذلك تفعيل الخطط التي تم وضعها مسبقاً للتعامل مع أي تغيير، فضلاً عن متابعة الحالة الجوية على مدار الساعة، للتأكد من الوقت المناسب للإطلاق.



العد التنازلي



أوضح المهندس سهيل بطي الظفري، نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أن هناك 3 مراحل تجهيزية قبل الإطلاق، الأولى تشمل إزالة غطاء كاميرا الاستكشاف قبل تثبيت الصاروخ على منصة الإطلاق، أما المرحلة الثانية فتشمل تحريك الصاروخ المثبت عليه المسبار إلى منصة الإطلاق، ثم تبدأ المرحلة الثالثة وهي عمليات آخر 18 ساعة للمسبار قبل الإطلاق، من خلال سحب غاز النيتروجين الذي يتولى مهمة الحفاظ على سلامة الأجهزة، والهواء النظيف في غرفة الاحتراق بالصاروخ، ثم بعدها بـ6 ساعات نبدأ فحص حالة البطاريات وحالة المسبار، يلي ذلك التأكد من جاهزية الفريق في غرفة العمليات قبل الإطلاق بـ3 ساعات، لمواصلة فحص أجهزة المسبار الذي يستمر حتى قبل الموعد بـ5 دقائق.

وأكد أنه مع العد التنازلي لإطلاق مسبار الأمل، فإن فريق العمل تغمره مشاعر الحماس والفرح بهذا الإنجاز التاريخي، حيث إن الجاهزية لدى الفريق ليست للإطلاق فقط، بل للمرحلة التي تلي ذلك، وهي انفصال المسبار عن الصاروخ، التي تعد أهم مرحلة بالنسبة للمهندسين، إذ يبدأ حينها المسبار بفتح ألواحه الشمسية وإحراء أول اتصال له مع المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بمنطقة الخوانيج في دبي، والتي تعد الفرحة الأكبر، كونها تشهد نجاح الإطلاق والاتصال الأول مع المسبار.



30 دقيقة



بدوره، قال المهندس عمر الشحي، مسؤول الدمج والاختبارات في المشروع، إن نقل مسبار الأمل والصاروخ إلى منصة الإطلاق تستغرق 30 دقيقة، وهي تعد خطيرة ومعقدة، إذ تتطلب فصل معدات التحكم الأرضي عن المسبار بشكل مؤقت، مع مراقبة حالته، إلى حين وصوله للمنصة، ثم تجري إعادة تفعيل هذه المعدات، ونبقى في حالة مراقبة للمسبار حتى قبل الإطلاق بـ5 دقائق.

وأكد جاهزية فريق العمل، خاصة أنهم اكتسبوا خبرة خلال الأيام الماضية، لمرورهم بهذه التجربة، التي تم تأجيلها بفعل عدم استقرار الأحوال الجوية.



فحص الوظائف



وتتضمن الاختبارات إجراء فحوص نهائية لوظائف المركبة الفضائية التي تشمل نظام الطاقة ونظام الاتصال ونظام الملاحة ونظام التحكم ونظام الدفع والقيادة والنظام الحراري وأنظمة البرمجيات.

ومنذ وصوله بنجاح إلى المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما اليابانية في أبريل الماضي، يخضع مسبار الأمل لعمليات تجهيز فائقة الدقة للإطلاق وتستغرق هذه العمليات 50 يوم عمل وتتضمن تعبئة خزان الوقود للمرة الأولى بحوالي 800 كيلوجرام من وقود الهايدروزين وفحص خزان الوقود والتأكد من عدم وجود أي تسريبات، بالإضافة إلى اختبار أجهزة الاتصال والتحكم ونقل المسبار إلى منصة الإطلاق وتركيب المسبار على الصاروخ الذي سيحمله إلى الفضاء وشحن بطاريات المسبار للمرة الأخيرة.

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كوادر شابة



ويقود فريق من الكوادر الإماراتية الشابة عمليات تجهيز مسبار الأمل للإطلاق بما في ذلك التجارب النهائية واختبارات ما قبل الإطلاق التي تتم في المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان.

ويتكون الفريق المتواجد حالياً في محطة الإطلاق اليابانية من كل من أحمد اليماحي ومحمود العوضي ومحمد العامري وهم من مهندسي الأنظمة الميكانيكية ومن المسؤولين عن رفع المسبار على صاروخ الإطلاق، كذلك عيسى المهيري وهو المسؤول عن شحن بطاريات المسبار ومراقبة ورصد المركبة الفضائية، ويوسف الشحي وهو المسؤول عن إحكام إغلاق العازل متعدد الطبقات لخزان الوقود «MLI» وقابس التزود بالطاقة، بالإضافة إلى عمر الشحي وهو قائد فريق عمليات تجهيز المسبار للإطلاق ويقوم باختبار ومراقبة فعالية وأداء المسبار ومعه في ذات المهمة خليفة المهيري المسؤول عن مراقبة ورصد وضمان سلامة المسبار.

وتأكيداً على سير خطط إطلاق مسبار الأمل بكل دقة وفقاً للجدول الزمني المعتمد بفضل العمل الدؤوب والجهود المستمرة من جانب فريق العمل بالشراكة والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والعلميين للمهمة التاريخية لاستكشاف كوكب المريخ فقد تم منذ أيام إنجاز عمليات شحن الجزء الأساسي من مركبة الإطلاق H-IIA «إتش 2 إيه» من مصنع توبيشيما التابع لشركة ناغويا لأنظمة الفضاء في محافظة أيشي اليابانية إلى محطة الإطلاق بمركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاجوشيما.

ويساهم مصنع توبيشيما عالي الجودة في عمليات الإطلاق الناجحة الاستثنائية التي تقوم بها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الشريك الاستراتيجي المنوط بها عملية إطلاق مسبار الأمل ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.



بعد الإطلاق



وتقنياً مع بداية عملية الإطلاق، تبدأ المرحلة الأولى إذ يقوم دافع الوقود الصلب برفع الصاروخ بعد الانفصال عن منصة الإطلاق، ثم ينفصل هذا الجزء تلقائياً بعد إتمام مهمته مع انخفاض تأثير الجاذبية الأرضية وبدء خروج الصاروخ بعيداً عن مدار الأرض وبانفصال هذا الجزء ينخفض وزن الصاروخ الذي يحمل المسبار لتبدأ فترة انعدام الجاذبية الأرضية لينفصل الجزء الثاني من صاروخ الإطلاق، ثم تبدأ المرحلة الثانية حتى وصول مسبار الأمل إلى مداره الصحيح حول كوكب المريخ محمولاً على الجزء الثالث من صاروخ الإطلاق.

ويبلغ وزن مركبة الإطلاق إتش 2 إيه، أي الصاروخ الذي سيحمل مسبار الأمل إلى الفضاء في رحلته لاستكشاف الكوكب الأحمر 289 طناً، بينما يبلغ طوله 53 متراً.