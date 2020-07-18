تركيا تواصل إغراق الأراضي الليبية بآلاف المرتزقة و«الدواعش»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر المرصد السوري، السبت، أن الاستخبارات التركية نقلت مجموعات متطرفة وعناصر في تنظيم «داعش» من جنسيات أجنبية، من الأراضي السورية نحو ليبيا على مدار الأشهر القليلة الماضية؛ للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي.

وأفاد المرصد بأن المخابرات التركية نقلت أكثر من 2500 عنصر من تنظيم «داعش» من الجنسية التونسية نحو ليبيا، وذلك من ضمن آلاف العناصر الذين ينحدرون من تونس والمتواجدين مع التنظيم داخل الأراضي السورية.

ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 16100 مرتزق من الجنسية السورية، بينهم 340 طفلاً دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 5600 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل «المرتزقة» إلى معسكراتها وتدريبهم.

وحسب المصدر ذاته، فإن قادة الفصائل الموالية لتركيا يقومون بعمليات سرقة من المستحقات المالية المخصصة للعناصر؛ إذ يقوم قادة فصائل «السلطان سليمان شاه» المعروفة باسم «العمشات» بدفع مبلغ 8000 ليرة تركية لكل مقاتل شهرياً، بينما يقوم قادة فصيل «السطان مراد» بدفع مبلغ 11000 ليرة تركية لكل عنصر، مع العلم أن المخصصات الشهرية لجميع المرتزقة السوريين المتواجدين على الأراضي التركية من المفترض أن تفوق الأرقام المذكورة.

وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 470 مقاتلاً بينهم 33 طفلاً دون سن الـ 18، كما أن من بين القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.