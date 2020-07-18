بعد مطاردته ستة أيام.. الشرطة الألمانية تقبض على «رامبو الغابة السوداء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الألمانية إلقاء القبض على مشتبه فيه مدجج بالسلاح، متهم بالاستيلاء على أسلحة عناصر من الشرطة، بعد عملية مطاردة في الغابة السوداء، شارك فيها على مدى ستة أيام مئات من أفراد القوى الأمنية بمساندة مروحيات.

وعثر على إيف راوش البالغ من العمر 31 عاماً، الذي لقبته الصحف الألمانية «رامبو الغابة السوداء»، جالساً بين الأشجار مع أربعة أسلحة ظاهرة أمامه، على ما قال قائد عمليات البحث، يورجن ريجر.

وكان راوش يضع فأساً على ركبتيه مع سلاح آخر، فضلاً عن رسالة أمامه، على ما أوضح المصدر نفسه، وقد أصيب بشكل طفيف خلال توقيفه، إضافة إلى عنصر في القوات الخاصة بضربة فأس، وكان راوش قد فرّ إلى الغابة، الأحد، بعدما نجح في تجريد أربعة عناصر من الشرطة من سلاحهم، ما استدعى أكبر عملية مطاردة للقوى الأمنية في جنوب ألمانيا مع كاميرات حرارية وبمساندة مروحيات وكلاب بوليسية، وقام أكثر من 2500 عنصر من القوى الأمنية بتمشيط المنطقة.

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وجاء في بيان للشرطة: بعد عمليات بحث استمرت أياماً عدة للعثور على، إيف راوش، الذي هرب إلى أشجار اوبيناو، تمكنت الشرطة من توقيفه وضبط أربعة أسلحة نارية، وتبلغت الشرطة الأحد الماضي، أن رجلاً مشبوهاً شوهد قرب كوخ في الغابة المحيطة ببلدة أوبيناو.

ونجح الرجل في تجريد عناصر دورية للشرطة من أسلحتهم عندما حضروا لإخراجه من المخبأ الذي شوهد فيه، كذلك تمكن من الفرار والتوجه إلى الغابة السوداء، وعمّمت الشرطة صورة للرجل الفارّ، وهو مشرّد مدجّج بترسانة تشمل قوس نشّاب وخنجراً وأسلحة نارية، ومعروف من الشرطة نظراً إلى سوابقه الجرمية المتمثلة في حيازة أسلحة من دون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن.

وكانت الشرطة عثرت على هاتفه الخلوي عام 2019 وبه صور خليعة تتعلق بأطفال خلال تحقيق حول حيازة متفجرات، ويبدو أنه من المتعاطفين مع اليمين المتطرف.