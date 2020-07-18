شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة راشد بن حمدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ووفق القرار يضم مجلس الأمناء الدكتور حنيف حسن علي نائباً للرئيس، وكلاً من حسين حسن ميرزا الصايغ، وعلي محمد بالرهيف، وحميد سعيد مروشد، وخالد سليمان محمد سليمان، وعبد الرحمن محمد اوغان، وعيسى الميدور أعضاء.

ونص القرار على أنه إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الأمناء ولم تتم إعادة تشكيل المجلس فإن أعضاء المجلس يستمرون في هذه الحالة في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء بدلا منهم. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.ووفق القرار يضم مجلس الأمناء الدكتور حنيف حسن علي نائباً للرئيس، وكلاً من حسين حسن ميرزا الصايغ، وعلي محمد بالرهيف، وحميد سعيد مروشد، وخالد سليمان محمد سليمان، وعبد الرحمن محمد اوغان، وعيسى الميدور أعضاء.ونص القرار على أنه إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الأمناء ولم تتم إعادة تشكيل المجلس فإن أعضاء المجلس يستمرون في هذه الحالة في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء بدلا منهم. (وام )

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