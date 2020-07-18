الإمارات تؤكّد أمام «العشرين» على أهمية معالجة الاحتياجات التمويلية الطارئة للبلدان النامية

شارك يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارة المالية ونواب البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين (G20)، والذي عقد عن بُعد؛ وذلك يومي 16 و17 يوليو/تموز الحالي. وناقش الاجتماع البيان الثالث للمسار المالي لمجموعة العشرين الذي يعكس التزام المجموعة بتقديم الاستجابة المالية اللازمة لجائحة وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» وتقديم أفضل الحلول؛ لتسريع استعادة النمو الاقتصادي العالمي.

وأكد يونس حاجي الخوري أهمية التنسيق الدولي؛ لدعم الدول في خلق الحيز المالي اللازم للاستجابة لمتطلبات الإنفاق المحلي، وتوفير برنامج متكامل؛ لرصد تمويل البنية التحتية وتقديم حلول فاعلة؛ لمعالجة الاحتياجات التمويلية الطارئة وخاصة بالنسبة للبلدان النامية، وأهمية التعامل مع الانتشار المتسارع للعملات الرقمية، وآثارها المحتملة على النظام المالي العالمي.

وقال: «أكدنا خلال الاجتماع حرص دولة الإمارات على مواصلة المشاركة والمساهمة في الاستجابة العالمية وخاصة في هذه الأوقات الاستثنائية التي يمر بها عالمنا جرّاء انتشار جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على مختلف القطاعات. إن بيان مجموعة العشرين الذي تمت مناقشته يهدف إلى استعراض اهم التزامات المجموعة للاستجابة المالية للوباء بسرعة ومرونة للتغلب على تداعياته بالسرعة الممكنة بما يضمن استقرار الاقتصاد العالمي ووضعه في موضع أكثر قوة».

وناقش الاجتماع الذي ترأسته السعودية، التحضيرات لعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن اجتماعات مجموعة العشرين والذي يبحث عدداً من المواضيع أهمها: الاقتصاد العالمي وخطة عمل المسار المالي لمجموعة العشرين للاستجابة لتداعيات جائحة «كوفيد-19»، وبرنامج عمل مجموعة العشرين في ما تبقى من العام الحالي، وتوقيع بيان المجموعة الثالث المتعلق بالاستجابة المالية من قبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.

يشار إلى أن الاجتماع لوكلاء وزارة المالية ونواب البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين سيعقد من جديد خلال شهر أكتوبر 2020 لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج عمل مسار التمويل قبل الاجتماع الرابع والأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والذي سيعقد يومي 15 و16 أكتوبر.