رسالة من مزارعين في جنوب السودان إلى إسرائيل

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أوضحت من خلالها أن المزارعين في جنوب السودان بعثوا برسالة إلى إسرائيل.
وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن الرسالة تتضمن تقديم الشكر لإسرائيل على مساعدتها في تحسين الإنتاج الزراعي في دولة جنوب السودان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمزارعين.
وأفادت "إسرائيل بالعربية" بأن الشركة الاسرائيلية (غلوبال) قامت بزراعة 30 ألف شتلة موز في مزرعة بالقرب من العاصمة، جوبا. هذه المزرعة هي واحدة من 8 مشاريع زراعية نفذتها الشركة في جنوب السودان.
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