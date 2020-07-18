شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يجرى اتصالا هاتفيا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد للاطمئنان على صحته، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وكان الديوان الأميرى فى الكويت، أعلن اليوم السبت، دخول أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، بحسب كا ذكرت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل .

وقال وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على الجراح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل إلى المستشفى ظهر اليوم السبت، لإجراء فحوصات طبية.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، قد قال أمس الأول الخميس، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيجرى الأسبوع الجارى فحوصاته الطبية الروتينية.