شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عراقى يحذر من كارثة مائية بعد إيقاف تركيا حصة العراق المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار بالبرلمان العراقى على البديرى، اليوم السبت، من كارثة مائية فى المحافظات الجنوبية بعد إيقاف تركيا الجزء الأكبر من حصة العراق المائية.

وقال البديرى فى تصريحات لـ (السومرية نيوز)، أن "مستوى المياه اليوم خاصة فى نهر الفرات هو دون النصف من مستواه الحقيقى، كما أن الاعتماد الآن بالدرجة الأساس على مخزون حوض الثرثار وبنسبة تصل إلى 50% من الاستهلاك اليومى للمياه، ما يعنى أن هذا الخزين لن يكفينا لفترة طويلة بحال بقاء الوضع على ما هو عليه"، وتابع قائلا: "إننا مقبلون على كارثة صحية وبيئية نتيجة انحسار مياه نهرى دجلة والفرات وخاصة نهر الفرات الذى بدء ينقل المواد الملوثة من الأراضى السورية ما تسبب بارتفاع نسبة التلوث والسمية فى المياه الواصلة إلى المحافظات الجنوبية".

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ودعا البديرى، الحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية، إلى "التحرك الفورى والعاجل على الجانب التركى بغية إعادة اطلاق حصة العراق المائية التى تم قطع الأغلب منها"، مشددا على "أهمية استخدام كل أوراق الضغط الممكنة لضمان خروج العراق من دائرة الخطر فى هذا المقبل خروج الوضع عن السيطرة".